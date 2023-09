Jennifer Lopez, 'Ho reagito contro le molestie di un regista'

Dalla sua nascita nel 2017, il movimento femminista Me Too, in prima linea contro le molestie sul posto di lavoro, continua la propria marcia per rendere Hollywood un posto migliore e liberarlo dalle piaghe del sessismo e della misoginia.

Tra le innumerevoli star che aderiscono alla nobile iniziativa spicca la cantante ed attrice Jennifer Lopez, una delle figure femminili più influenti del mondo dello spettacolo. Anche lei, anni fa, ha avuto il coraggio di rivelare alcuni momenti drammatici vissuti agli albori della sua carriera cinematografica.

Dopo le tristi parole degli scorsi giorni di Rose McGowan sul cambio drastico di look imposto per recitare, anche la superstar newyorkese è tornata a parlare delle molestie subite in giovane età per il casting di una pellicola da parte di un regista (di cui non ha rivelato l'identità).

“Mi ha detto di togliermi la maglietta e denudarmi. Il cuore mi batteva a mille, ma l’ho fatto? No, non l’ho fatto”, rivela l’interprete di Prima o poi mi sposo in un’intervista per Harper’s Bazaar. Una situazione tutt’altro che semplice da gestire ma affrontata con un coraggio esemplare, lo stesso che la Lopez cerca, col suo operato, di infondere nelle colleghe e in tutte le donne bisognose di supporto pratico ed emotivo.

Dopo il successo mediatico di The Mother, il miglior esordio Netflix del 2023, Jennifer Lopez, sempre attiva per il sociale, ha preso parte allo sciopero degli attori e degli scrittori, donando 1 milione di dollari alla Fondazione SAG-AFTRA.

Proprio l'ormai celebre sciopero ha interrotto la produzione di Unstoppable, il prossimo film della coppia Ben Affleck-Jennifer Lopez. Siete curiosi di assistere alla loro reunion sul grande schermo? Fatecelo sapere nei commenti.