Jennifer Lopez, quanto guadagna la star de Il Ragazzo della Porta Accanto?

Questa sera Jennifer Lopez torna in tv con Il Ragazzo della Porta Accanto, il film del 2015 diretto da Rob Cohen. La star di origini portoricane è tra le più eclettiche del panorama internazionale, essendo acclamata come artista a tutto tondo che lavora attivamente nel mondo del cinema e della musica. Proviamo dunque a farle i conti in tasca.

Secondo il famoso portale americano Celebrity.net, JLO ha un patrimonio netto che si aggira intorno ai 400 milioni di dollari, e riesce a racimolare ogni anno all'incirca 40 milioni di dollari. Naturalmente la sua carriera di attrice ha inciso solo marginalmente sulle sue fortune. La star di New York ha infatti ottenuto la maggior parte dei suoi averi grazie alla sua carriera musicale e la sua attività di imprenditrice, che le ha permesso di ritagliarsi uno spazio sia nel mondo dell'abbigliamento che in quello dei profumi. Inoltre ha una linea tutta sua di make-up. Nel 2020 poi è stata anche scelta come nuovo volto del celebre marchio Versace.

Ma Jennifer Lopez non si è fermata di certo qui. La sua carriera si è estesa anche al mondo della tv dove ha ricoperto il ruolo di giudice nel seguitissimo programma American Idol, per il quale ha guadagnato una somma che si aggira intorno ai 12 milioni di dollari annui. Inoltre, è giudice e produttore esecutivo di World of Dance.

Ora che la sua relazione con Alex Rodriguez è ufficialmente conclusa, sicuramente JLO è tornata alla ribalta anche nel mondo del gossip. Sembra infatti ormai ufficiale il suo ritorno di fiamma con Ben Affleck, l'attore con cui ha avuto una storia nei primi anni 2000. I due potrebbero essere insieme, quasi certamente, una delle coppie più ricche di tutto lo show-biz.