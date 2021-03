Jennifer Lopez, fisico mozzafiato nella foto su Instagram: i fan impazziscono

Dopo aver conquistato il pubblico con il look firmato Louis Vuitton al Super Bowl di qualche settimana fa, Jennifer Lopez ha mandato in visibilio i suoi fan su Instagram, dopo aver pubblicato una foto in cui si mostra in perfetta forma. Oltre al suo incredibile contributo in campo artistico, J.Lo è nota per l'attenzione al proprio corpo.

Nella giornata di ieri Jennifer Lopez ha pubblicato una foto allo specchio in cui mette in mostra il fisico, con l'hashtag #SelfcareSunday.

La popstar e attrice si allena regolarmente ed è molto attenta all'alimentazione, come da lei stessa dichiarato in diverse occasioni.



Musica, moda, cinema. Jennifer Lopez ha saputo cimentarsi trasversalmente in tantissimi ambiti artistici, diventando un'icona a livello globale.

Ogni evento mondano a cui partecipa diventa un'occasione per sfoggiare look diversi e ricchi di stile, come pochi altri divi contemporanei.

Jennifer Lopez nel 2019 ha interpretato la spogliarellista Ramona nella commedia Le ragazze di Wall Street - Business Is Business.

Lopez è stata candidata alla miglior attrice ai Golden Globe proprio grazie a questo ruolo. J.Lo ha ammesso di esserci rimasta male per non esser stata candidata agli Oscar per il film. L'attrice potrà comunque cimentarsi in futuro in altre performance e raggiungere un obiettivo importante come gli Academy Awards.



Su Everyeye potete leggere la recensione di Le ragazze di Wall Street.