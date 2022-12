Jennifer Lopez, di quale suo film vorrebbe un sequel? La risposta spiazza tutti

Jennifer Lopez sta vivendo un nuovo momento d'oro, non solo il matrimonio con Ben Affleck ma anche la sua carriera sta attraversando una nuova età dell'oro e così, intervistata da Vogue ha rivelato di quale suo film vorrebbe realizzare, qualora ne avesse la possibilità, un sequel.

Un po' a sorpresa, la pop-star ha ammesso che vorrebbe un sequel di Amore estremo - Tough Love, il film che ha sancito l'inizio della sua storia d'amore con Ben Affleck. I due si sono infatti conosciuti proprio sul set di questa pellicola e proprio come i due protagonisti scoprono man mano di amarsi, così JLO e l'attore hanno iniziato una vera relazione che ha poi portato alla dolorosa rottura del 2003.

Un evento questo che ha segnato profondamente la vita della cantante, la quale nel corso di una recente intervista ha detto: "É stato il più grande dolore della mia vita. Onestamente mi sentivo come se stessi per morire".

A dire il vero, sembra alquanto improbabile che possa essere realizzato un sequel di Amore estremo visto che, il film è stato quasi un flop, tanto per il pubblico quanto per la critica. Naturalmente JLO attribuisce a questa pellicola un valore molto più elevato di quello che potrebbe avere per i suoi fan ma difficilmente riuscirà a vedere il seguito che tanto desidera.