Jennifer Lopez entusiasta della sua relazione con Ben Affleck: ' Siamo cresciuti tanto'

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme lo scorso anno, ad oltre 15 anni di distanza dalla loro prima relazione che ha fatto sognare (e discutere) il mondo intero. La pop star non potrebbe essere più felice per questo amore ritrovato, soprattutto per il legame assai più maturo rispetto a quello avuto in precedenza.

In una recente intervista rilasciata a Rolling Stones, Jennifer Lopez ha detto: "Siamo uguali e siamo diversi. Ed è questo che è bello. Sì... avere una seconda possibilità col vero amore è straordinario. Come ho detto, abbiamo imparato molto dai nostri errori passati. Siamo cresciuti tanto. Sappiamo cosa è reale, cosa non lo è".

La cantante che in passato ha detto la sua su alcune controverse dichiarazioni di Ben Affleck in merito alla sua ex moglie ha poi aggiunto: "Non credo che saremmo tornati insieme se non ci fossero stati i giusti presupposti. Riteniamo che ciò che abbiamo ritrovato sia molto più importante di quello che abbiamo lasciato, e ora sappiamo come proteggere ciò che abbiamo e come viviamo le nostre vite, cosa condividere, cosa non condividere. Abbiamo raggiunto un nostro equilibrio. Ora possiamo contare sul beneficio dell'esperienza e della saggezza che abbiamo guadagnato negli anni".

Nelle ultime settimane si parla addirittura di un imminente matrimonio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. Staremo a vedere cosa accadrà nel prossimo futuro tra le due amatissime star.