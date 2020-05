Jennifer Lopez disperata: 'Il matrimonio è stato annullato'

La pandemia di Coronavirus ha condizionato diversi aspetti della vita quotidiana delle persone e ha contribuito ad annullare eventi di qualsiasi genere. Tra le star che hanno dovuto fare i conti con rinvii e slittamenti anche Jennifer Lopez, costretta ad annullare il matrimonio con l'ex star del baseball USA, Alex Rodriguez, previsto in Italia.

La popstar e attrice si stava preparando per unirsi in matrimonio Rodriguez ma l'incertezza causata dalla pandemia aveva lasciato in stallo la situazione. Ora J Lo è rattristata di non potersi sposare, proprio a causa dell'emergenza sanitaria di questi mesi.



"Non c'è nessuna programmazione al momento. Bisogna solo aspettare e vedere come va tutto questo" ha dichiarato la star.

"Ho il cuore spezzato perchè avevamo dei grandi progetti ma sono anche del tipo 'Sai una cosa? Dio ha un piano più grande per noi, quindi dobbiamo solo aspettare e vedere. Forse andrà meglio, devo credere che sarà così".

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono fidanzati nel marzo 2019 dopo due anni di relazione. Per la cantante si tratta del quarto matrimonio, dopo quelli con Ojani Noa, Cris Judd e Marc Anthony, quest'ultimo padre dei gemelli Max e Emme. Per Alex Rodriguez si tratta del secondo matrimonio, dopo quello con Cynthia Scurtis dal 2002 al 2008, con la quale ha avuto le figlie Ella e Natasha.

Qualche mese fa Jennifer Lopez era delusa per la mancata nomination agli Oscar di Hustlers. Su Everyeye trovate la recensione de Le ragazze di Wall Street, titolo italiano con il quale è uscito Hustlers.