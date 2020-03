Jennifer Lopez è molto delusa per il fatto che Hustlers non sia stato nominato agli Oscar

Jennifer Lopez è sicuramente una presenza importante nel panorama di celebrità americano, ma fino ad ora aveva glissato sulla sua mancata nomination agli Oscar come miglior attrice non protagonista per Hustlers - Le ragazze di Wall Street.

Aveva infatti preferito parlare di un altro ruolo da Oscar rifiutato in Unfaithful. Durante il 2020 Vision Tour ha avuto modo però di ritornare sulla questione conversando con la celebre Oprah Winfrey:

"Ero abbastanza triste perché c'erano un sacco di indiscrezioni al riguardo. C'erano tantissimi articoli, ho ricevuto dei feedback estremamente positivi (molti di più rispetto a quanti ne abbia mai ricevuti nella mia carriera) e in molti dicevano 'Sarà nominata agli Oscar, sta per succedere, se non succede siete matti'. Leggendo tutti questi articoli pensavo 'O mio dio, potrebbe succedere davvero?' E poi non è successo e mi ha fatto male, è stata un po' una delusione."

L'attrice ha poi ammesso di essersi sentita in colpa per aver deluso il suo team di lavoro, che la segue da più di venti anni. Tutto ciò l'ha portata ad autoanalizzarsi e a chiedersi quale fosse il motivo di tanta frustrazione, per poi capire che le esperienze che ha fatto sono state magnifiche, anche se non hanno portato all'Oscar:

"Hai vissuto l'anno più incredibile della tua vita, c'è appena stato il più grande debutto di un film della tua carriera, hai camminato sulla passerella di Milano e hai vissuto un momento nella moda, parteciperai al Super Bowl tra un paio di settimane, quindi cosa c'è che non va?"

È interessante vedere come anche le celebrità abbiano momenti di insicurezza e di fragilità. Con una carriera stellare come quella di Jennifer Lopez c'è poco da essere tristi e sicuramente la poliedrica JLo si sarà già rimessa in marcia verso il prossimo progetto, ora che anche il Super Bowl è passato. Semmai i problemi arrivano per la regista di Hustlers, dato che la vera spogliarellista su cui si basa la storia del film ha fatto causa alla produzione.