Jennifer Lopez potrebbe debuttare alla regia con The Godmother

Jennifer Lopez produrrà insieme alla STXfilms The Godmother, film che narrerà la storia di Griselda Blanco, nota narcotrafficante nata in una delle zone più povere della Colombia e diventata una delle regine della droga a livello mondiale.

Lopez non farà soltanto da produttrice: la popstar dovrebbe far parte anche del cast del film, che potrebbe inoltre essere il suo debutto da regista. Voci interne dicono, infatti, che Jennifer sarebbe piuttosto interessata ad intervenire anche dietro la macchina da presa.

Al film lavorerà un team di sceneggiatori di indubbia qualità: parliamo di Terence Winter (The Sopranos, The Wolf of Wall Street) e Regina Corrado (Deadwood). Lopez, durante un'intervista, ha parlato di quanto sia rimasta affascinata dal personaggio di Griselda Blanco, donna di fortissimo carattere capace di elevarsi al di sopra di tutti gli uomini che la circondavano.

"Sono sempre stata affascinata dalla storia di Griselda Blanco e sono praticamente saltata quando c'è stata l'opportunità di interpretarla. Lei è praticamente tutto ciò che cerchiamo in quanto a storytelling e personaggi dinamici, ha carattere, fama, ambizione, sangue freddo. In un genere dominato da boss leggendari, sono davvero felice di poter dare vita alla storia di quest'antieroina e davvero contenta di poter collaborare per la terza volta con STX per portare alla luce questa storia così complessa" ha dichiarato Lopez.

Si tratterebbe, in ogni caso, del secondo film incentrato sulla storia di Griselda Blanco, dopo quello diretto da Guillermo Navarro nel 2018.