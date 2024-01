Jennifer Lopez conquista tutti col nuovo cappotto: è fatto con 7000 veri petali di rosa

Jennifer Lopez è una delle star più apprezzate per la personalità che dimostra costantemente nei vari look. Anche l'ultimo outfit mostrato in pubblico non ha fatto eccezione. La cantante ha partecipato, insieme ad altre star come Zendaya, Hunter Schafer e Bella Thorne, alla sfilata di Schiaparelli alla Paris Fashion Week.

Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di The Mother, l'ultimo film di J.Lo.



In occasione della sfilata parigina, Jennifer Lopez ha indossato un capotto bianco composto da 7.000 petali veri di rosa, come ha confermato la stessa popstar sul proprio account Instagram.



Come spiega nella didascalia, il cappotto è 'fatto di 7.000 veri petali di rosa mantenuti freschi e vivi con acqua zuccherata, nota anche come nettare di colibrì'.

Ma non è tutto perché sul retro del cappotto si poteva notare un 'sole ricamato di Febo', senza dimenticare gli occhiali da sole dorati con tanto di ciglia incorporate, anch'esse dorate.



Il direttore creativo di Schiaparelli, Daniel Rosebarry, ha disegnato il look appositamente per lei, all'interno di una più ampia 'Hearts+Flowers' collegata al suo prossimo album, This Is Me... Now.

Delle rose erano infatti inserite nel look di Lopez anche in occasione dei recenti Golden Globe.

Settimana scorsa è uscito il trailer del biopic This Is Me... Now, in cui Jennifer Lopez ha raccontato la propria storia.

A parecchi anni di distanza, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno ripreso la propria relazione, convolando a nozze nel luglio 2022.