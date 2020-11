Jennifer Lopez completamente nuda sulla cover del suo nuovo singolo: la foto

Jennifer Lopez ha posato completamente nuda per promuovere il suo nuovo singolo, In the Morning, in uscita il 27 novembre, il giorno successivo al Ringraziamento e noto come Black Friday. Si tratta di una giornata strategica per i commercianti e un giorno speciale per gli appassionati di musica, che collezionano vinili dei loro artisti preferiti.

Tuttavia pare che Jennifer Lopez non pubblicherà fisicamente il suo nuovo singolo. La popstar ha fatto impazzire i suoi fan in un post su Twitter nel quale si vede l'immagine della cover che la ritrae completamente nuda.

L'immagine è stata scattata da Mert Alas e Marcus Piggott, ricevendo molta attenzione online. Rilasciata tramite la SMS di proprietà della stessa J.Lo, i fan che si sono iscritti alla newsletter hanno ricevuto direttamente il messaggio con l'immagine della cover del nuovo singolo.



Dopo la pubblicazione dell'immagine il web è letteralmente impazzito, tra chi ha definito motivazionale la foto per convincersi ad allenarsi e migliorare il proprio fisico a chi si è limitato a pubblicare delle emoji di fuoco come il suo celebre ex, Alex Rodriguez.

All'inizio del mese Jennifer Lopez è stata nominata The People's Icon 2020 durante l'E! People's Choice Awards, durante il quale ha tenuto un discorso accorato:"Come latina e come donna, dobbiamo lavorare il doppio per cogliere le opportunità. A volte i miei grandi sogni e le mie ambizioni hanno innervosito le persone intorno a me".



Jennifer Lopez ha parlato dei suoi problemi di depressione durante la pandemia e di quanto sia orgogliosa di sua figlia; la figlia di J.Lo Emma Maribel ha scritto già un libro a soli 12 anni.