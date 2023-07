Jennifer Lopez compie 54 anni: 'Non sono J.Lo, quella non è una persona reale'

Che Jennifer Lopez sia anche quella donna incredibilmente bella, quell'attrice capace di farci ridere e commuovere e quella popstar capace di farci battere il piede al ritmo dei suoi pezzi è fuori discussione: la star di Quel Mostro di Suocera è però anche molto, molto altro all'infuori dei confini di J.Lo.

A parlarne è stata proprio l'attrice e cantante che, all'alba dei suoi 54 anni, ha ormai le idee chiarissime circa la sua reale identità: Lopez non esita a mettere dei paletti al personaggio di J.Lo, ricordando a tutti di essere prima di tutto, e di esser sempre stata, nient'altro che Jennifer.

"Io non sono J.Lo, quella non è una persona reale. Lei è stata una cosa molto divertente che però poi è diventata una vera follia. Io non sono mai stata altro che Jennifer. Avrei voluto chiamare l'album Call Me Jennifer perché sarebbe stato in un certo senso un modo per dire addio a tutta quella storia di J.Lo, ma Rebirth è perfetto perché ha anche tanti altri significati" sono state le parole di Lopez all'epoca della presentazione del suo album.

Che si tratti di Jennifer o di J.Lo, comunque, una cosa è certa: noi non possiamo far altro che ammirarne increduli il talento e la bellezza, oggi come all'epoca degli esordi! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di The Mother, l'ultima collaborazione di Jennifer Lopez con Netflix.