Jennifer Lopez nella bufera su Tik Tok: è la star più antipatica dello show biz

Stando a quanto riferito da alcuni collaboratori di Jennifer Lopez in varie clip diventate virali su Tik Tok, la moglie di Ben Affleck per alcuni suoi atteggiamenti non sempre cordiali sarebbe una delle star più scortesi dello show biz.

In un trend che spopola sul celebre social network, persone comuni hanno deciso di raccontare i propri incontri non proprio felici con alcune alcune delle star più popolari e stando a quanto visto, il nome di Jennifer Lopez sarebbe stato quello pronunciato più di frequente.

Un'estetista ha riferito di aver incontrato la cantante per puro caso, essendo lei ospita di una famosa famiglia di Hollywood e di aver quindi offerto i propri servigi alla cantante che avrebbe scelto di fare una pedicure al contrario, restando tutto il tempo distesa a pancia in giù su un lettino, rendendo il lavoro della nail artist incredibilmente complesso.

Una fan che all'epoca dei fatti era appena 11enne riferisce poi che l'interprete di Love Don't Cost a Thing le avrebbe violentemente chiuso il finestrino in faccia pur di non rilasciarle alcun autografo. Alcuni suoi ex autisti riportano poi l'espresso divieto di guardare la Lopez negli occhi mentre una commessa racconta di essere stata "brutalmente" attaccata dall'artista solo perché nello store di Foot Locker in cui lavorava non era disponibile il suo numero di sneacker.

Insomma, per un Keanu Reeves dal cuore d'oro, descritto come un uomo sempre pronto ad aiutare il prossimo, che non si sottrae mai alle richieste dei fan, partecipando addirittura ai loro matrimoni, c'è una Jennifer Lopez che spesso e volentieri si comporta in maniera non del tutto opportuna. L'avreste mai detto?