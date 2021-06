Jennifer Lopez e Ben Affleck scelgono il nido d'amore: una villa lussuosa da 20 milioni

Come accade spesso per film e serie tv anche Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno rivivendo un revival di quella che fu la loro storia d'amore. I 'Bennifer' ora avrebbero anche scelto il loro lussuoso nido d'amore: una villa hollywoodiana da quasi 20 milioni di dollari, affittata dalla coppia per stare lontana da occhi indiscreti.

La villa è disponibile all'affitto alla modica cifra di 130.000 dollari al mese sul sito realtor.com e si trova al 2700 N Bay Road di Miami Beach.

Vista mozzafiato sul mare, undici camere da letto, quindici bagni, stanze relax e zone living, due cucine super accessoriate, palestra, stanze che possono fungere da ufficio, una master bedroom enorme e un totale di mille metri quadrati di superficie.



Inoltre la casa è attrezzata con piscine, solarium, vasche Jacuzzi, la bellezza di tredici posti auto e un patio gigantesco dove poter organizzare cene o party all'aperto.

A corredo anche un molo per chi volesse raggiungere l'abitazione passando direttamente dal mare.

Secondo indiscrezioni Affleck e Lopez avrebbero voluto annunciare al mondo su Instagram di aver ripreso la loro relazione ma pare che i paparazzi li abbiano anticipati e immortalati prima che loro stessi potessero testimoniare sui social il ritrovato amore. Lopez e Affleck furono avvistati a Los Angeles insieme e da quel momento sono circolate immediatamente le voci su un ritorno di fiamma.



Da settimane sui giornali scandalistici non si parla d'altro, tanto che anche Jennifer Lawrence ha commentato entusiasta il ritorno di 'Bennifer'.