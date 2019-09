Jennifer Lopez e la sua banda rivoltano Wall Street nel nuovo trailer di Hustlers

È grazie a STX Entertainmnt che possiamo mostrarvi un nuovo trailer ufficiale del giù adocchiato Hustlers, nuovo crime drama dalle forti tinte heist movie che vede come sceneggiatrice e regista l'apprezzata Loren Scafaria (Cercasi amore per la fine del mondo), basato su di una vera storia e interpretato da Jennifer Lopez.

La Scafaria ha deciso di adattare per il grande schermo l'articolo The Hustlers at Scores di Jessica Pressler, che racconta la vera storia di un gruppo di spogliarelliste di New York che sono riuscite a derubare con ingegno molti dei lori clienti di Wall Street appena dopo il crollo azionario del 2008. Per il film, la Scafaria desiderava ardentemente lavorare con la Lopez e con altre due grandi pop star contemporanee, che sono l'energia ed esuberante Lizzo (che i fan vorrebbero come Ursula ne La Sirenetta live-action Disney) e Cardi B.



Il progetto si prefigge l'interessante obiettivo di raccontare il crollo di Wall Street di undici anni fa in modo del tutto originale rispetto ad altri titoli, addentrandosi nelle problematiche e criticità reali dei comuni americani, qui rappresentati appunto da un gruppo di spogliarelliste che hanno scelto di derubare speculatori di borsa per arricchirsi.



Hustlers uscirà nelle sale americane il prossimo 13 settembre.