Jennifer Lopez, arriva la romantica dedica a Ben Affleck per l'anniversario

Ben Affleck e Jennifer Lopez continuano a far parlare di loro anche ad un anno dal loro esclusivo e chiacchieratissimo matrimonio. In occasione del loro primo anniversario, l'attrice ha celebrato il traguardo pubblicando una romantica dedica verso il marito sul proprio profilo Instagram.

Dopo essersi frequentati all'inizio degli anni 2000, la fiamma tra di loro si è riaccesa convolando in un matrimonio da favola che si è tenuto ormai un anno fa. La storia d'amore tra Ben Affleck e Jennifer Lopez è sempre stata piena di passione e problemi. Nonostante il riserbo con cui era stata trattata la cerimonia, la Lopez ha deciso di pubblicare nuove foto di quella speciale giornata, in occasione del loro primo anniversario di nozze. La cantante e attrice ha sempre mostrato in pubblico l'amore che prova verso il marito e lui non si è mai tirato indietro nel contraccambiarlo pubblicamente.

Nel post celebrativo per festeggiare l'anniversario, la Lopez ha fatto una romantica dedica al marito. "Caro Ben, Seduta qui da solo, guardando il mio anello, mi sento sopraffatta, mi fa venire voglia di cantare, come siamo finiti qui, Senza ripeterci. Oh mio, questa è la mia vita…" ha scritto la cantante in una delicata poesia ricordando l'anno passato come marito e moglie. Nonostante entrambi abbiano figli dai loro precedenti matrimoni, sono stati capaci di creare una famiglia unita e sempre pronta a sostenersi.

In occasione del compleanno di Ben Affleck la Lopez gli ha fatto ufficialmente gli auguri. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!