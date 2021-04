Jennifer Lopez annuncia: terminate (senza Armie Hammer) le riprese di Shotgun Wedding

Con un post pubblicato sul suo account ufficiale Instagram, Jennifer Lopez ha annunciato la fine delle riprese di Shotgun Wedding, la commedia action che la vede protagonista e che avrebbe dovuto contare nel proprio cast anche Armie Hammer, prima che lo scandalo molestie lo travolgesse costringendolo ad abbandonare il progetto in questione.

Nel suo profilo, J.Lo ha caricato anche numerosi scatti dal set che la ritraggono sia con Lenny Kravitz sia con Josh Duhamel l'attore scelto proprio per rimpiazzare Armie Hammer nel cast del film.

Armie Hammer ha scelto di abbandonare il progetto di Shotgun Weddingdopo i controversi messaggi su Instagram che l'attore avrebbe inviato, intrisi di dettagli sulle sue fantasie sessuali diventati in seguito virali. "Non sto rispondendo a queste stronzate ma alla luce dei falsi attacchi online contro di me, non posso in buona coscienza lasciare i miei figli per quattro mesi per girare un film nella Repubblica Dominicana. LionsGate mi sta supportando in questo e gliene sono grato" aveva commentato Hammer qualche settimana fa.

In Shotgun Wedding, Lopez vestirà i panni di Darcy mentre Duhamel quelli di Tom, una coppia che riunisce le proprie famiglie per una matrimonio di destinazione. Le cose iniziano ad andare male dopo che i due si accorgono di non piacersi. Questa non è comunque la cosa peggiore del matrimonio, dato che la cerimonia andrà completamente fuori dai binari prestabiliti quando sposini e invitati verranno presi in ostaggio da un gruppo di terroristi.

A dirigere Shotgun Wedding troveremo Jason Moore, su di una sceneggiatura firmata da Mark Hammer e Liz Meriwether.

Prima ancora di Hammer, al ruolo di Tom era stato collegato il nome di Ryan Reynolds.