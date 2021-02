Jennifer Lopez ammette: 'Non esser stata nominata agli Oscar fa male'

Circa un anno fa Jennifer Lopez sembrava davvero essere in procinto di raggiungere un traguardo importante: il suo Le Ragazze di Wall Street aveva ricevuto recensioni mediamente piuttosto positive e il suo nome veniva menzionato in qualunque discorso vertesse sulle nomination agli Oscar 2020. Le cose, come sappiamo, sono poi andate diversamente.

Niente nomination per la nostra J.Lo, che ancora oggi non nasconde di aver provato una certa delusione nel vedersi escludere: "Ne stavo parlando proprio l'altro giorno. La mai co-produttrice Elaine Goldsmith-Tomas ha pubblicato un post in cui elencava tutti i premi per cui sono stata candidata e che ho vinto durante la scorsa stagione. Gli Oscar, ovviamente, erano assenti. Mi ha fatto male" ha spiegato l'attrice.

"Ho pensato tipo: 'Ok, cosa vuol dire quando tutti pensano che sarai candidata e poi non lo sei?' Però poi sono arrivata alla conclusione che non è questo il motivo per cui faccio tutto ciò. Non faccio questo lavoro per vincere 10 Oscar o 20 Grammy. Il mio scopo è creare, e la gioia che traggo dalle cose che metto al mondo e divertono, ispirano, caricano la gente... Penso che la mia vita vada oltre qualche premio" ha poi proseguito Lopez.

