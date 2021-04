Jennifer Lopez e Alexander Rodriguez si sono lasciati: arriva il comunicato ufficiale

Da qualche tempo ormai tirava aria di rottura tra Jennifer Lopez e Alexander Rodriguez. Dopo aver provato a smentire le voci, parlando di una crisi ma manifestando la voglia di continuare il rapporto, l'attrice e cantante e l'ex star del baseball hanno ufficializzato la separazione con un comunicato affidato a Today.

"Ci siamo resi conto di stare meglio come amici, e non vediamo l'ora di continuare così" fanno sapere Jennifer Lopez e Alexander Rodriguez. "Continueremo a lavorare insieme e a sostenerci a vicenda nelle nostre attività e nei progetti condivisi. Auguriamo il meglio l'uno all'altra, e l'una ai figli dell'altro. Per rispetto verso di loro, l'unico altro commento che ci sentiamo di fare è ringraziare tutti coloro che ci hanno inviato parole gentili e di supporto."

Finisce così una relazione durata anni, e se qualche tempo fa avevamo parlato della delusione di Jennifer Lopez per la mancata nomination agli Oscar, questo colpo deve essere stato molto più duro. Non erano passate inosservate, in ogni caso, le recenti foto pubblicate da J.Lo sui social in cui era evidente l'assenza dell'anello di fidanzamento. Trovandosi sul set del suo prossimo film, intitolato peraltro Shotgun Wedding (matrimonio riparatore), si era pensato tuttavia anche a motivi di sceneggiatura. Evidentemente, però, non era così.