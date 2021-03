Jennifer Lopez ed Alex Rodriguez: 'Tra di noi non è finita, stiamo ancora insieme'

Jennifer Lopez ed Alex Rodriguez sembravano una delle coppie più solide dello show biz ma a quanto pare, qualcosa tra i due sta iniziando a scricchiolare. Nelle ultime ore infatti, sono circolate voci in merito ad una loro rottura che poi sono state blandamente smentite dai due diretti interessati.

La cantante e attrice e il compagno, celebre giocatore di baseball, legati da quattro anni, hanno chiarito che la loro storia va avanti nonostante le molte difficoltà. I due hanno infatti rivelato alla rivista People di essere ancora una coppia, anche se il loro amore sta vivendo una crisi particolarmente intensa. Una fonte vicina a Jennifer Lopez e Alex Rodriguez ha poi rivelato sempre al magazine americano che la coppia sta attraversando un momento difficile ma che non si sono ancora detti addio.

La notizia del presunto addio secondo alcuni, dipenderebbe da un tradimento perpetrato da Alex Rodriguez ai danni di JLO. L'uomo avrebbe tradito la cantante di origini portoricane con una una star della tv americana: Madison LeCroy. Molti sarebbero i like sospetti ai suoi post. L'amore tra i due sarebbe scattato dietro le quinte di un celebre programma televisivo. Tra l'altro alcuni mesi fa, la Lopez e Rodriguez avevano rivelato di essere in terapia per alcune difficoltà di coppia, senza rivelarne però le reali motivazioni. I due si sarebbero dovuti sposare lo scorso anno in Italia ma le nozze sono state rinviate a causa della pandemia.