Jennifer Lopez, nel nuovo album This is Me...Now c'è nuovo singolo dedicato a Ben Affleck!

La celebre coppia Jennifer Lopez e Ben Affleck è tornata insieme proprio quest'anno. Essersi sposati non è l'unico modo per coronare il loro amore: nel nuovo Album di Jennifer Lopez infatti c'è una canzone che riprende Dear Ben della tracklist di This is Me...Now. Quanto amore nell'aria!

"Tutti i miei album mi stanno a cuore, ma This Is Me... Then è il mio preferito di sempre... finora!"

Esattamente 20 anni dopo, Jennifer Lopez ha annunciato il suo nuovissimo album: This is Me...Now (25 Novembre 2002 - 25 Novembre 2022). Insieme a Jenny From the Block, Loving You e I'm Glad, in This is Me...Then c'era l'iconica canzone Dear Ben, che celebrava l'amore tra Jlo e Ben Affleck agli inizi 2000. La coppia, tornata insieme recentemente (nonostante la burrasca Bennifer), si vede nuovamente coronata da un secondo singolo: Dear Ben pt.II.

Insieme alla nuova canzone, c'è anche un video nostalgico, annunciato dalla cantante-attrice così: "Ecco un piccolo #TBT #ThisIsMeThen", che mostra la relazione romantica dei due piccioncini ancora giovani. Insomma, un grandissimo romanticismo per il nuovo Album di Jennifer Lopez!

Ecco la tracklist completa:

1.This Is Me … Now

2.To Be Yours

3.Mad in Love

4.Can’t Get Enough

5.Rebound

6.not. going. anywhere.

7.Dear Ben pt. ll

8.Hummingbird

9.Hearts and Flowers

10.Broken Like Me

11.This Time Around

12.Midnight Trip to Vegas

13.Greatest Love Story Never Told

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati quest'anno, dopo un ventennio dalla loro rottura. Che dire, se non che i due danno la conferma del nostro detto: se sono rose, fioriranno.