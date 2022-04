Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ufficialmente fidanzati (di nuovo)

Non è passato neanche un mese da quando JLo e Ben Affleck hanno comprato casa insieme che una nuova notizia entusiasma i fan della coppia: i due, infatti, si sono ufficialmente fidanzati!

I seguaci dei Bennifer ricorderanno che questa non è la prima volta che JLo e Ben fanno il grande passo. Infatti, nel lontano 2002, dopo mesi di appuntamenti e avvistamenti da parte dei paparazzi, si era scoperto proprio che i due erano pronti al matrimonio. Ora, a distanza di 20 anni, l'annuncio è stato dato direttamente da Jennifer Lopez attraverso la sua newsletter. La cantante e attrice, infatti, ha registrato un video per i fan in cui sfoggiava un vistoso anello di fidanzamento dal diamante verde. Anche se non ha aggiunto nulla di esplicito, tutti hanno subito compreso di cosa si trattasse, e poco dopo la sorella della star, Lynda, ha confermato la notizia sul suo Instagram.

Erano ormai mesi che seguivamo la rinata storia tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, ricominciata un anno fa. I due, secondo le parole della cantante, sono cresciuti molto dalla separazione avvenuta nel 2004, e adesso non solo possono vivere una relazione più matura, ma si sono anche liberati dell'assillante tormento dei paparazzi, che nei primi anni 2000 sapevano essere soffocanti. Adesso non ci resta che attendere per scoprire la data delle nozze.