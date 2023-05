Jennifer Lopez e Ben Affleck tesi sul red carpet: ecco cosa è successo tra i due

Dopo aver visto sbocciare di nuovo il loro amore, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono mostrati sempre molto affiatati sui vari red carpet. Ma nel corso della premiere The Mother dove Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono mostrati un po' distanti, il web non ha perso tempo ad urlare alla crisi.

Nello specifico, dalle foto emerse dalle premiere di The Mother sia Ben che Jen sono stati beccati mentre gesticolavano ossessivamente mentre conversavano faccia a faccia: questi gesti hanno portato il quotidiano Daily Loud a suggerire che i due stessero litigando. Le reazioni scatenate su Twitter: "È già stanco di lei", afferma un utente o "Lo sta stressando LOL", ha twittato un altro utente.

Ma qual è la verità dietro il momento tra Jennifer Lopez e Ben Affleck che vedremo tra pochissimo al cinema con The Flash?In realtà pare che i due non stessero litigando sebbene stessero discutendo su qualche problema del guardaroba, chiedendo semplicemente a Ben se il suo top scollato "mostrasse troppo".Successivamente, invece, la coppia stava concordando su come posare davanti le telecamere. Più avanti le riprese, invece, mostrano la coppia sorridente e innamorata come non mai. Jennifer Lopez è su Netflix con The Mother: potete dare un'occhiata alla nostra recensione di The Mother.