Jennifer Lopez e Ben Affleck sconvolgono I social con il trailer di This is me now

Se in queste ore avete visto impennarsi l'interesse trend di Jennifer Lopez e Ben Affleck sui social network, il motivo è uno solo: il nuovo mediometraggio This is me now, in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video.

This Is Me…Now: A Love Story promette di mostrare una Jennifer Lopez come non l’avete mai vista: insieme al regista Dave Meyers, l'artista ha creato un’odissea cinematografica di stampo narrativo, fatta di storie del mito e di guarigione personale. In concomitanza all’uscita del suo nuovo album in studio, che arriva a distanza di dieci anni dall’ultimo progetto, questo film Amazon Original spazierà tra generi diversi e mostrerà il viaggio della protagonista verso l’amore, attraverso i suoi stessi occhi. Con costumi fantastici, coreografie mozzafiato e tanti camei di grandi star, il progetto rappresenta un’intima retrospettiva del cuore di Jennifer Lopez.

Ricchissimo il cast, che oltre a Jennifer Lopez e Ben Affleck include anche Fat Joe, Trevor Noah, Post Malone, Keke Palmer, Sofia Vergara, Neil deGrasse Tyson, Danielle Larracuente e Matthew Law, tra gli altri. Jennifer Lopez ha postato: "La storia del viaggio da allora ad oggi è la cosa più personale che abbia mai fatto. L'esperienza musicale continua il 16 febbraio quando This Is Me...Now: A Love Story, il mio nuovo Amazon Original, sarà in streaming su PrimeVideo. Guarda il trailer...ORA."

