Jennifer Lopez, Ben Affleck ha riacceso la relazione... via e-mail

Dopo una turbolenta relazione agli inizi degli anni 2000, Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno ritrovato la passione e dopo una breve frequentazione sono convolati a nozze di recente. Fiori d'arancio che sarebbero soltanto l'apice di un legame riallacciato dal regista di Argo grazie ad uno scambio di missive online.

A svelare questo dettaglio è Jennifer Lopez nell'intervista rilasciata per il mese di dicembre alla rivista Vogue.

J-Lo ha dichiarato che i rapporti con Affleck sono rinati dopo un'email dell'attore in cui si complimentava con lei per una recente conversazione.



Nell'intervista, Jennifer Lopez parla a cuore aperto del suo legame e del matrimonio con Ben Affleck:"Ovviamente non stavamo cercando di uscire allo scoperto. Ma non ho mai evitato il fatto che per me lì ci fosse amore, un vero amore. Le persone nella mia vita sanno che era una persona molto, molto speciale nella mia esistenza. Quando ci siamo riconnessi per me quei sentimenti erano molto reali" ha spiegato la popstar.



"A volte si va oltre l'un l'altro, o semplicemente si cresce in modo diverso" ha proseguito Lopez "Noi due ci siamo persi e ci siamo ritrovati. Non è per sminuire quello che è successo nel frattempo, perché anche tutte quelle cose erano reali. Tutto quello che abbiamo sempre voluto era raggiungere un luogo di pace nelle nostre vite in cui senti quel tipo di amore che provi quando sei molto giovane e ti chiedi se puoi viverlo di nuovo".



Prima del matrimonio, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono fidanzati nel mese di aprile.