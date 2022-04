Jennifer Lopez e Ben Affleck, fan impazziti per il fidanzamento: a quando le nozze?

La notizia del fidanzamento tra Ben Affleck e Jennifer Lopez ha generato grande entusiasmo tra i fan della coppia che ad oltre 20 anni di distanza dalla loro prima relazione ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme.

Naturalmente sono tanti i curiosi che sperano di sapere quando verranno celebrate le nozze e sui social sono moltissimi i post riguardanti i due ma per ora, nessuna informazione è arrivata a tal proposito. Jennifer Lopez ha solo condiviso un'immagine del costosissimo anello con un pietra verde ricordando quante cose belle le siano successe nel corso della sua vita con in dosso questo colore.

"Ho capito che ci sono molti momenti nella mia vita in cui sono successe cose incredibili quando indossavo il verde. Forse ricorderete un certo vestito verde".

E se la relazione tra JLO e Ben Affleck prosegue a gonfie vele, la data delle nozze non può che essere dietro l'angolo. I fan attendono conferme ufficiali e sperano di vedere al più presto la pop star in abito bianco in compagnia di quello che sembra essere l'uomo della sua vita nonostante gli anni trascorsi dalla loro prima relazione. Addirittura sui social i supporter della cantante chiedono a gran voce che il grande giorno venga trasmesso in diretta televisiva. Con tutta franchezza, difficilmente questo accadrà ma, mai dire mai.