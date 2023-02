Jennifer Lopez e Ben Affleck, la coppia compra casa! Ecco la villa dei Bennifer

Una villa con sette camere, tredici bagni e un cinema. Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono concessi un regalo di lusso per San Valentino e hanno finalmente comprato il loro nido d'amore dopo una lunga ricerca durata quasi due anni. I Bennifer hanno deciso di vendere le loro dimore da single per condividere il tetto coniugale.

Ma dove si trova la casa di Lopez e Affleck? Nello specifico a Pacific Palisades, rinomato quartiere residenziale di Los Angeles con splendida vista sull'Oceano Pacifico.

A diffondere i dettagli del nuovo acquisto dei Bennifer è TMZ, che ha svelato il prezzo da capogiro: trentaquattro milioni e mezzo di dollari sborsati dalla coppia, in realtà molto meno rispetto a quanto, riportano i ben informati, i due erano disposti a spendere.



Pacific Palisades è un quartiere conosciuto in quanto abitato da residenti facoltosi e molto ricchi. Le abitazioni sono estremamente lussuose e la coppia avrà sicuramente un vicinato di star e personaggi famosi.

Il matrimonio dei Bennifer ha attirato media e curiosi di tutto il mondo, che hanno seguito con grande passione l'amore nuovamente sbocciato tra la popstar e l'attore, che in passato vissero una tormentata relazione dal 2002 al 2004, prima di intraprendere altre relazioni: Ben Affleck in seguito si è sposato con la collega Jennifer Garner mentre J.Lo con il cantante Marc Anthony.



Ben Affleck è stato protagonista di uno spot Dunkin' per il recente Super Bowl in cui ha sorpreso Jennifer Lopez improvvisandosi uno dei lavoratori della nota catena di ciambelle.