Jennifer Lopez e Ben Affleck sono a Capri: le due star accerchiate dai fan in delirio

Gli occhi del mondo sono puntati su Ben Affleck e Jennifer Lopez: il ritorno della coppia dopo la rottura avvenuta nel lontano 2004 ha letteralmente fatto impazzire i fan a ogni latitudine, come dimostra l'accoglienza riservata ai due attori nel nostro Paese proprio in queste ultime ore.

Qualche giorno dopo la comparsa di una foto compromettente sul profilo Instagram di Jennifer Lopez, infatti, la coppia formata dalla star di Batman v Superman e dalla celebre popstar e attrice si è concessa qualche giorno di relax in quel di Capri, scatenando immediatamente un vero e proprio delirio collettivo.

Com'è possibile notare in un video apparso in queste ore su Instagram, Lopez e Affleck sono stati letteralmente accerchiati da una folla di fan in visibilio che li ha seguiti per le strade dell'isola formando una vera e propria processione, tra curiosi che cercavano semplicemente di capire di chi si trattasse e chi, urlando a gran voce i loro nomi, cercava invece di rubare una foto o un selfie con i suoi idoli.

Speriamo che il resto del soggiorno caprese sia risultato un filo più tranquillo per i due innamorati! Qualche tempo fa, ricordiamo la stessa Jennifer Lopez ha confermato di star scegliendo casa insieme a Ben Affleck.