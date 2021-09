Jennifer Lopez e Ben Affleck, il bacio con mascherina al Met Gala: ecco la foto!

Dopo aver ufficializzato il ritorno di fiamma su Instagram qualche settimana fa, Ben Affleck e Jennifer Lopez sono tornati a calcare a braccetto i palcoscenici glamour più importanti del mondo. Dopo il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, 'Bennifer' come li ha ribattezzati la stampa hanno partecipato al Met Gala 2021.

Le due star erano state paparazzate già a giugno, e si sono lasciate andare ad un bacio con mascherina annessa, diventato inevitabilmente protagonista degli scatti dei numerosi fotografi presenti all'evento.

Per l'occasione Jennifer Lopez indossava un completo Ralph Lauren monocromatico ispirato al selvaggio West, completo di uno spacco alto fino alla coscia, un involucro in pelliccia sintetica e un cappello da cowboy.



Come vi abbiamo anticipato si tratta della seconda apparizione pubblica ufficiale della coppia dopo la kermesse cinematografica lagunare.

Ben Affleck ha partecipato alla Mostra di Venezia insieme al cast del suo ultimo film da interprete, The Last Duel, diretto da Ridley Scott, al quale ha lavorato insieme all'amico Matt Damon, Adam Driver e Jodie Comer.

Si tratta dell'adattamento del romanzo storico del 2004, L'ultimo duello. La storia vera di un crimine, uno scandalo e una prova per combattimento nella Francia medievale, scritto da Eric Jager.



Qualche settimana fa Jennifer Lopez ha fatto impazzire i fan con la prima foto di un bacio con Ben Affleck.