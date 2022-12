Jennifer Lopez e Ben Affleck: ''L'album This Is Me...Then ha previsto la nostra storia''

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Lo sanno bene i Bennifer che, dopo 20 anni di lontananza, hanno ritrovato un amore apparentemente perduto. Dopo aver saputo cosa c'è inciso sulla fede nunziale di Affleck e di JLo , è stata la stessa cantante a svelare un dettaglio della relazione.

La Lopez, in una recente intervista, ha raccontato di come il 'suo Ben' le abbia dato una mano con la scelta del titolo di un suo album del passato. Nel 2002, infatti, il titolo This Is Me...Then, per il lavoro di un'acerba JLo, nacque anche grazie all'attuale marito.

Quest'anno l'album compie 20 anni e la Lopez ha raccontato non solo della sua relazione con Affleck, ma anche del perché di questo titolo: ''Ho deciso di chiamarlo This Is Me...Then perché volevo catturare quell'esatto momento della mia vita, durante il quale ero alla ricerca dell'anima gemella'' ed ha poi continuato: ''Quando ora ascolto i testi mi accorgo che non mi rendevo conto che stavo scrivendo una parte della nostra storia, il che è stato assurdo. Lo stesso è avvenuto con Still e altri dischi che parlavano di Ben in modo ancora più evidente''.

L'album contiene, infatti, chiare tracce che fanno riferimento ad Affleck, come: Dear Ben, Baby I Love U! e I'm Glad, che però non hanno evitato la rottura dei due. La coppia, infatti, interruppe il fidanzamento nel 2004, a pochi passi dall'altare, per poi ritrovarsi 20 anni dopo più innamorati e sposati che mai. Per suggellare il loro amore, infatti, questa estate Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in gran segreto a Las Vegas!