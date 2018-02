Jennifer Lee non si sbilancia sul possibile amore femminile di Elsa in Frozen 2

potrebbe riservare al personaggio di Elsa un interesse amoroso femminile ma su questo aspetto è la stessa regista del film,, a giocarci un po'.è stato un successo incredibile per Walt Disney Animation, che ha visto una rinascita in termini qualitativi nel decennio 2000/2010.

E tra i titoli più popolari degli ultimi anni c'è sicuramente Frozen - Il regno di ghiaccio, scritto da Jennifer Lee e diretto dalla stessa Lee insieme a Chris Buck. Il film è infatti la pellicola d'animazione con il più alto incasso di tutti i tempi (senza tener conto dell'inflazione) e il successo è stato in parte amplificato dai principi di amore fraterno e familiare, su cui il film si è maggiormente basato rispetto alla classica storia d'amore principesca di cui sono ricche le favole disneyane.

Inoltre le sue canzoni, in particolare Let It Go e Do you want to be a snowman? hanno sensibilmente aumentato la popolarità del film tra il pubblico. Le speculazioni sul sequel non mancano e oltre ad altre canzoni orecchiabili e il legame fraterno fra Anna (Kristen Bell) ed Elsa (Idina Menzel), potremmo vedere un interesse amoroso femminile per Elsa.

Sembra che quest'eventualità non sia esclusa da Jennifer Lee che tuttavia si è dimostrata molto evasiva sull'argomento, in un'intervista a Huffington Post:"Adoro tutto ciò che le persone stanno dicendo e pensando sul film, e credo che Elsa sia un personaggio magnifico che parli a tante persone. Abbiamo discusso molto sulla direzione in cui andremo, è un po' come se Elsa mi parlasse ogni giorno, raccontandomi di lei e di cosa sta facendo nella sua vita. Vedremo dove tutto questo ci porterà!".

Chiaramente Jennifer Lee è stata molto brava a evitare la risposta diretta, il che è comprensibile, considerando che è un argomento difficile da affrontare. I Walt Disney Studios sono amati da milioni di famiglie in tutto il mondo ed è proprio per questo che fare questo tipo di scelta porterebbe probabilmente ad una spaccatura nella fan base del film.

Qualsiasi sia la decisione, dovremo aspettare ancora un po' per vedere Frozen 2, in programma nelle sale alla fine del 2019.