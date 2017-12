Jennifer Lawrence ha visitato dei bimbi ricoverati in ospedale, a Natale

Jennifer Lawrence ha passato il suo Natale facendo visita ad alcuni suoi piccoli fan malati, degenti in ospedale, nella sua città natale.

Le celebrità non sono immuni all'influenza positiva delle festività e spesso si prodigano in atti di generosità, per aiutare chi è meno fortunato, sapendo perfettamente, in molti casi, cosa voglia dire aver bisogno di una mano. Non tutte le superstar di Hollywood sono nate in palazzi da milioni di dollari!

Jennifer Lawrence, comunque, non è una star che si tira indietro: lei fa beneficenza durante tutto l'anno e il Natale è semplicemente un'occasione in più per rendersi utile con chi ha più bisogno. Durante questo giorno di festa, l'attrice - famosa per aver recitato in franchise com Hunger Games e X-Men - si è presentata al Norton Children’s Hospital, nella sua città natale, Louisville, in Kentucky. La notizia è stata tweettata dall'account dell'ospedale, dove si vedono foto dell'attrice che posa insieme a diversi bambini e allo staff dell'ospedale.

Ecco la caption: "@NortonChildrens Jennifer Lawrence, di Louisville, si è fermata al Norton Children's oggi, per visitare alcuni pazienti, le famiglie e lo staff. Questa visita è diventata una tradizione per la Lawrence, a Natale. Grazie, Jennifer! Di certo hai portato il sorriso a tutti! ❤

Photos courtesy of a @wave3news viewer."

Prima di trasformasi nell'attrice più influente e pagata della sua generazione, Jennifer Lawrence pensava di diventare infermiera pediatrica, e dunque gli aiuti ai medici e alle persone in difficoltà e ai bambini malati, sono una causa che le è sempre stata a cuore. Del resto, solo poco tempo fa, l'attrice ha donato due milioni di dollari per costruire un macchinario avanzato destinato alla cura dei disturbi cardiaci nei bambini.

Una ragazza dal cuore d'oro, non c'è che dire!