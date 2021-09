Jennifer Lawrence nell'universo Marvel di Sony? Un rumor poco fondato

Jennifer Lawrence quest'oggi è sicuramente al centro dell'attenzione, prima per la notizia della sua gravidanza, e ora per via dei rumor che la vorrebbero come la prossima star a unirsi alla scuderia Marvel dell'universo cinematografico targato Sony. Ma andiamo più a fondo sulla seconda questione.

Un'altro Premio Oscar si unirà al Sony's Spider-Man Universe?

Difficile dirlo, ma sembra essere proprio ciò che sostengono le ultime voci che circolano sul web.

È Giant Freakin Robot a segnalarla come esclusiva: l'attrice di X-Men: First Class e e Il Lato Positivo Jennifer Lawrence sarebbe in trattative per interpretare un personaggio Marvel in uno spin-off di Spider-Mn prodotto da Sony.

Secondo il sito non sarebbe ancora noto in quale ruolo e in che capacità Lawrence potrebbe apparire nel Sony's Spider-Man Universe, ma con un nome come il suo potrebbe benissimo trattarsi di un ruolo da protagonista, o comunque di un certo rilievo (Black Cat? Gwen Stacy?).

Al momento però nessun altro outlet avrebbe riportato la notizia, e non sappiamo se le fonti citate siano affidabili o meno.

Dei suoi progetti futuri, per ora, conosciamo ben poco oltre ai numerosi già annunciati (e al fatto che a breve Jennifer Lawrence diventerà mamma per la prima volta), e questa non è la prima volta che l'attrice viene legata a un nuovo ruolo nell'universo Marvel (lo scorso febbraio si vociferava il suo ingresso nel cast de I Fantastici 4), quindi se ci sia un fondo di verità nel rumor non possiamo saperlo.

Tuttavia, Jennifer ci sembra già piuttosto impegnata (su IMDb contiamo almeno 7 progetti in varie fasi di sviluppo oltre al film di Adam McKay Don't Look Up, già completato e in uscita su Netflix il prossimo dicembre) e sarebbe sicuramente un impresa eroica aggiungere ancora un altro progetto a lungo termine alla lista.

Voi che ne pensate? Credete che accadrà? In che ruolo Marvel vedreste bene Jennifer Lawrence? Fateci sapere nei commenti.