Jennifer Lawrence e la tensione sessuale con Aronofsky: 'Fece il prezioso per 9 mesi'

Jennifer Lawrence è una delle attrici più influenti del momento e questo, ovviamente, non la mette al riparo dal gossip. L'attrice, infatti, ha avuto per qualche mese una relazione con il regista Darren Aronofsky ma pare che per dare il via a questo rapporto sia stato più difficile del previsto.

Jennifer Lawrence non ha mai avuto peli sulla lingua, parlando anche della realizzazione delle scene hot di No Hard Feelings suo ultimo film. L'attrice, ha mostrato la sua schiettezza e sincerità parlando dell'inizio della sua relazione con il regista che aveva conosciuto sul set di Madre! Nonostante lei fosse più che pronta ad iniziare una relazione, Aronofsky pare che all'inizio sia stato molto restio mascherando il feeling tra di loro. La Lawrence ha raccontato l'accidentato percorso del loro flirt nel corso di un podcast nel 2018.

“È volato dentro, mi ha introdotto [su Mother], se n'è andato. L'intera cosa è durata probabilmente un'ora e mezza, e poi ho pensato, è sexy" ha raccontato l'attrice, svelando uno dei suoi primi incontri con il regista nel quale si è resa conto di essere attratta da lui. "Ricordo che stavo tenendo in braccio il mio cane e ho chiuso la porta e ho detto, 'Pippy questa si chiama tensione sessuale.' Ha fatto il prezioso per circa nove mesi, forse di più, e mi stava lentamente uccidendo" ha anticipato concluso l'interprete.

I due si sono conosciuti sul set di una delle pellicole dirette da Aronofsky. Se vi va di scoprire qualcosa di più sul film galeotto, vi consigliamo la nostra recensione di Madre!