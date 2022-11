Jennifer Lawrence su T. Sheridan: ''Per lui non avevo bisogno delle sue lezioni''

Su Apple Tv+ è da poco disponibile Causeway, ultimo film dell' attrice statunitense Jennifer Lawrence. Con una brillante carriera alle spalle, seppur la giovane età, il premio Oscar ha mosso i primi passi nel mondo del cinema prendendo qualche lezioni di teatro da un maestro...alquanto particolare.

Durante un panel per il suo film Causeway di Apple/A24 all'evento Deadline's Contenders Film: Los Angeles, Jennifer Lawrence ha scoperto (o meglio ricordato) chi per primo le diede lezioni di recitazione. Verso la fine dell'incontro, infatti, Mike Fleming Jr. le ha svelato il nome di quel maestro che notò in lei qualcosa di speciale: il creatore di 'Yellowstone' Taylor Sheridan!

La Lawrence, seppur non ricordandone il nome, ha comunque conservato nella memoria un tenero aneddoto su Sheridan. L'attore e sceneggiatore statunitense, infatti, restituì alla madre dell'allora giovane attrice, i soldi per il corso che aveva da poco seguito. Per Sheridan la Lawrence non aveva bisogno di nessuna lezione e possiamo dire che ci ha visto lungo, perché da lì a poco la sua carriera sarebbe esplosa con una serie di pellicola di alto livello e riconoscimenti internazionali.

"Ricordo che lui disse a mia madre 'Ecco i tuoi soldi indietro. Non farle prendere lezioni di recitazione, qualunque cosa tu faccia'", ha teneramente ricordato l'attrice, che ha poi continuato: "Non ricordavo fosse Sheridan, devo assolutamente dirlo a mia madre!".

Con un catalogo sempre in aggiornamento, qui la lista delle serie in uscita a novembre su Apple TV+!