Jennifer Lawrence, la star racconta la sua pausa dalla recitazione: 'Erano stufi di me'

A breve la rivedremo al cinema e su Netflix in Don't Look Up, film per il quale, come ha sottolineato polemicamente, è stata meno pagata di Leonardo DiCaprio, ma Jennifer Lawrence è reduce da un periodo di pausa dalla recitazione. In una recente intervista a Vanity Fair, l'attrice ha parlato anche dei motivi di questa scelta.

Dopo essersi guadagnata le attenzioni della critica con Winter's Bone (in italiano Un gelido inverno) ed essere entrata nel cast di X-Men: L'inizio, per Jennifer Lawrence è iniziato un lungo e vertiginoso periodo sotto le luci dei riflettori, dalla saga di Hunger Games all'Oscar per Il Lato positivo, per un totale di 14 film in sette anni. Dopo alcuni flop al botteghino, come Red Sparrow e X-Men: Dark Phoenix, è arrivato però il momento di scendere per un po' dalla giostra.

"Non stavo più tirando fuori la qualità che avrei dovuto avere" ha raccontato Jennifer Lawrence. "Credo proprio che tutti si fossero stufati di me. Io stessa mi ero stufata di me. Ero arrivata a un punto in cui tutto quello che facevo era sbagliato. Se camminavo su un tappeto rosso dicevano: Perché non ha corso?"

Nella stessa intervista abbiamo saputo anche della disavventura di Jennifer Lawrence in aereo. Tornando alla sua pausa dalla recitazione, l'attrice ha poi continuato: "Ho passato gran parte della mia vita cercando di piacere alla gente. Lavorare mi faceva sentire come se nessuno potesse essere arrabbiato con me. Poi mi è sembrato di raggiungere un punto in cui alla gente non bastava la mia sola presenza per essere contenta. Grazie a questo ho smesso di pensare che il lavoro e la carriera possano dare qualsiasi forma di pace alla tua anima."