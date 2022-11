Jennifer Lawrence, la star nel nuovo film di Lynne Ramsay dopo l'addio a Bad Blood

Jennifer Lawrence non reciterà nel nuovo film di Adam McKay, Bad Blood, biopic su Elizabeth Holmes, famigerata fondatrice di Theranos. L'attrice avrebbe dovuto produrre e recitare nel film Apple ma i piani sono cambiati negli ultimi giorni, a giudicare dalle novità che sono emerse pubblicamente.

Dopo l'addio a Bad Blood, che sarebbe stato 'causato' dalla grande performance nel ruolo di Holmes di Amanda Seyfried in The Dropout, Lawrence sembra aver spostato l'attenzione su un altro tipo di progetto, forse più in linea con l'ultima fase della propria carriera.



Secondo l'ultimo report l'attrice, dopo la maternità - Jennifer Lawrence è diventata mamma a febbraio - - lavorerà nel nuovo adattamento del romanzo di Ariana Harwicz, dal titolo Die, My Love, della regista Lynne Ramsay, con Martin Scorsese alla produzione.

Il film si svolge 'in un angolo dimenticato della campagna francese. Una donna sta combattendo i suoi demoni: abbraccia l'esclusione ma vuole appartenere, brama la libertà mentre si sente intrappolata, brama la vita familiare e nel contempo vorrebbe bruciare l'intera casa. Nonostante il sorprendente margine di libertà donatole dalla famiglia, si sente comunque sempre più soffocata e repressa'.



Un ruolo che sembra perfetto per Jennifer Lawrence ma per il momento non è ancora arrivata l'ufficialità. Vi terremo aggiornati su eventuali novità.

Qualche settimana fa Jennifer Lawrence ammise di aver perso il controllo della propria carriera con Hunger Games, la saga che le diede la notorietà in tutto il mondo.