Jennifer Lawrence, la star de Il lato positivo col pancione alla marcia pro-aborto

Jennifer Lawrence aspetta un bambino e ha scelto di mostrare per la prima volta il suo pancione ad un evento molto importante per la difesa dei diritti delle donne. L'attrice infatti, ha preso parte alla manifestazione pro-aborto avvenuta nei giorni scorsi a Washington D.C., in risposta alle restrittive leggi entrate in vigore in Texas.

Le manifestazioni hanno avuto luogo in diverse città degli Stati Uniti e la Lawrence ha deciso di prendervi parte in compagnia di Amy Shumer, amica e collega, che da qualche tempo ha dovuto subire una dolorosa operazione di rimozione dell'utero per via di alcuni gravi problemi legati alle endometriosi. Le due hanno sfilato entrambe con dei cartelli che sottolineano come per le donne quello dell'aborto sia un diritto fondamentale.

Nella didascalia della foto pubblicata sui social dalla comica si legge: "Io non ho l'utero e lei è incinta, ma siamo qui" a riprova dell'impegno delle due star per questa causa nonostante le loro differenti situazioni. Inoltre come potete vedere, la star de Il lato positivo ha tra le mani un cartello che recita: "Le donne non possono essere libere se controllano il loro corpo".

Questa è la prima volta che l'attrice è apparsa in pubblico con il suo pancione in bella mostra e lo ha fatto per una giusta causa. Presto invece vedremo Jennifer Lawrence con Leonardo di Caprio in Don't Look Up, il nuovo film di Adam McKay in uscita su Netflix il prossimo 24 dicembre.