Jennifer Lawrence crede di essere la prima star action donna? La risposta alle polemiche

Il premio Oscar Jennifer Lawrence ha chiarito una frase che l'ha messa nell'occhio del ciclone nei giorni successivi. L'attrice aveva parlato di Hunger Games e del suo ruolo d'azione nel film e ora ha dovuto specificare alcuni dettagli su quanto dichiarato nei giorni scorsi, sottolineando di non essersi spiegata bene.

In una conversazione con Viola Davis per Variety, Jennifer Lawrence - su Everyeye trovate la recensione di Hunger Games - aveva dichiarato:"Ricordo che quando stavo girando Hunger Games nessuno aveva mai messo prima una donna come protagonista in un film d'azione. Perché non avrebbe funzionato, ci è stato detto. Sia le ragazze che i ragazzi possono identificarsi con un protagonista maschile ma i ragazzi non possono identificarsi con una protagonista femminile".



Online sono piovute diverse critiche nei confronti di Lawrence, con molti utenti che hanno sottolineato come la storia del cinema sia piena di grandi eroine d'azione come Sigourney Weaver in Alien e Uma Thurman in Kill Bill, ad esempio.

A The Hollywood Reporter, forse consapevole dell'errore commesso, l'attrice ha cercato di chiarire la propria opinione:"Non è certo quello che intendevo dire. So di non essere l'unica donna che abbia mai recitato da protagonista in un film d'azione. Quello che volevo sottolineare è quanto ci si sente bene. E lo dicevo con Viola [Davis], per superare questi vecchi miti di cui si sente parlare... Sulle chiacchiere che si sentono intorno a quel genere di cose. Ma è stato un mio errore e mi è uscito male. Ero in tensione nel parlare con una leggenda vivente".



Nel frattempo è stata svelata la data d'uscita del prequel di Hunger Games.