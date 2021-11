Jennifer Lawrence shock: 'Stavo per morire in un incidente aereo, è stato terrificante'

Dopo aver ricordato il trauma del leak delle sue foto private, Jennifer Lawrence ha parlato della sua vita in una lunga intervista promozionale nel quale ha svelato anche la terribile esperienza di un incidente aereo sventato per un pelo.

Il drammatico evento si verificò (o per meglio dire, venne sfiorato) poco dopo la fine delle riprese di mother! di Darren Aronofsky! nel 2017: Jennifer Lawrence salì a bordo di un jet privato nell'aeroporto della sua città natale Louisville, nel Kentucky. Diretto a New York City, il velivolo iniziò a comportarsi in modo strano e il sangue di Jennifer Lawrence si gelò quando sentì la voce del pilota annunciare che uno dei motori si era guastato. Pochi istanti dopo l'aereo smise di funzionare e l'attrice iniziò a temere il peggio. "Non so come ho fatto a sopravvivere quella volta, il mio cuore aveva praticamente smesso di battere dalla paura e le mie ossa tremavano", ha ricordato la star in un'intervista per il numero di dicembre 2021 di Vanity Fair. "Stavamo per morire tutti, ne ero certa. Non ho neanche avuto la prontezza di lasciare un messaggio alla mia famiglia, non sapevo dov'era il cellulare. Mi sono limitata a pensare ai miei cari, a pensare a cosa avrei voluto dirgli."

Presente sull'aereo anche il cane dell'attrice, Pippi: la star ha ammesso che si sarebbe sentita doppiamente in colpa se il povero animale inconsapevole fosse morto insieme a lei, ma tutto per fortuna si è risolto con un atterraggio brusco a Buffalo, dove le squadre di emergenza erano in standby. "Ho iniziato a pregare. Volevo sopravvivere. Avrei sopportato tutte le ustioni e il dolore della riabilitazione di questo mondo, ma volevo sopravvivere". Per fortuna, invece, tutte le persone a bordo dell'aereo sono rimaste illese, ma Jennifer Lawrence ha notato che quell'esperienza le ha cambiato la vita. "Mi ha reso una persona molto più debole e vulnerabile. Ora credo che volare sia orribile, ma purtroppo mi ritrovo su un aereo praticamente ogni settimana".

