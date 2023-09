Jennifer Lawrence era sconvolta dalla bellezza di una co-star: 'Non le parlai per 3 giorni

La trilogia di Hunger Games con Jennifer Lawrence tornerà in sala in autunno. A proposito di un altro film che vede come protagonista l’attrice, Lawrence ha dichiarato di aver avuto difficoltà a parlare con una sua co-star per via della sua bellezza.

In un’intervista durante il Late Night with Seth Meyers, L’attrice protagonista di Joy ha rivelato di essere rimasta affascinata dalla sua collega Michelle Pfeiffer durante le riprese di “Madre” di Darren Aronofsky, tanto da aver quasi timore a parlarle:

“È stato fantastico, ma non ho potuto parlarle per tre giorni. E poi le dicevo: "Allora, cosa hai mangiato a colazione e cosa hai mangiato a cena ieri sera? Prendi delle vitamine? È semplicemente stupenda. I suoi occhi sono del colore dei Caraibi. Ha così tanto talento.”

Se la reazione davanti a Michelle Pfeiffer è stata di forte emozione, quella davanti a una fan che le ha chiesto un selfie non è stata esattamente la stessa. Difatti, continuando l’intervista, Lawrence ha raccontato di quando ha rifiutato di farsi un selfie con un fan mentre era al bar con gli amici e la situazione è precipitata drammaticamente:

“Lui fa: "Sì? Vaffanc**o! E... non lo so. Qualcosa in me è scattato, ma non poteva essere l'alcol. Ho pensato: "Mi hai appena detto "vaffanc**o"?! Mi hai appena detto 'vaffanc**o'?!".

L’attrice ha successivamente lanciato la birra che aveva in mano sull’uomo, bagnando lui e la valigetta. Nonostante questi aneddoti, la carriera dell’artista procede a gonfie vele, e Jennifer Lawrence potrebbe essere campanellino nel prossimo spin-off live action di Peter Pan.