Jennifer Lawrence contro le scene di sesso:'La cosa meno sexy del mondo'

Protagonista della stagione dei premi in corso, se non altro per il video virale nel quale scherza con la telecamera dei Golden Globe durante l'annuncio dell'attrice vincitrice della categoria dedicata alla miglior interprete in un film commedia o musicale, Jennifer Lawrence, intervistata da Howard Stern, ha parlato di sesso.

Lawrence ha confessato di aver sempre evitato il sesso occasionale e di avergli preferito l'intimità con i propri fidanzati. Sempre a Stern, l'attrice raccontò di avere molta paura dei germi, un dettaglio che ha influito anche sul suo rapporto con il sesso.



Ma il sesso davanti alla macchina da presa? Come molti attori e attrici, anche Jennifer Lawrence - che pochi giorni fa ha ricordato un aneddoto con Robert De Niro al suo matrimonio - non ama particolarmente le scene sessuali nei film. La star di Fidanzata in affitto ha ricordato la scena intima con Chris Pratt in Passengers e il senso di colpa vissuto. Per prepararsi alla scena ammise di ubriacarsi per non ricordare i dettagli, come ha ricordato in una roundtable di The Hollywood Reporter:"Era la prima volta che baciavo un uomo sposato e la colpa è la sensazione peggiore. E sapevo che era il mio lavoro ma non potevo dire questo al mio stomaco. Così ho chiamato mia madre e le ho detto 'Mi dirai solo che va bene?'. Ero solo molto vulnerabile. E non sai mai quando è troppo. Vuoi farlo in modo reale, vuoi che tutto sia reale ma poi... Quello è stato il momento più vulnerabile della mia vita".

Le scene di sesso davanti alla macchina da presa è 'la cosa meno sexy al mondo', ha ribadito Jennifer Lawrence.

