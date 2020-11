Jennifer Lawrence, le scene di nudo più hot della star di Hunger Games

Jennifer Lawrence è una delle attrici più amate al mondo, e nel corso di poco più di un decennio ha saputo conquistare Hollywood a suon di successi, tra premi Oscar e blockbuster dai grandi incassi.

Considerata anche un'icona di bellezza e stile, ha saputo regalare ai fan oltre che celebri performance anche tante sequenze hot diventate cult: tra queste la più famosa ad oggi rimane certamente quella di Red Sparrow, action spy del 2018 diretto da Francis Lawrence che la vede nei panni di una spietata spia russa in grado di sfruttare letteralmente tutto il suo corpo come arma letale.

Di quella pellicola è diventata celeberrima la scena della prova d'esame finale nella 'scuola' per spie sovietiche, una scena di nudo simbolica tramite la quale Jennifer Lawrence fa ribalta ogni cliché sul sesso debole mediante l'uso del suo corpo. Altrettanto simboliche ma di certo meno sensuali i nudi scioccanti e violentissimi di mother!, thriller simbolista e metaforico scritto e diretto da Darren Aronofsky, allora marito dell'attrice (non a caso si lasciarono poco dopo, in fondo quell'opera parla anche di come, nel processo creativo, l'artista arrivi a prosciugare la linfa della persona che ama).

Sul fronte del romanticismo invece non possiamo non citare Passenger, sci-fi del 2016 con Chris Pratt, dove la Lawrence si mette in mostra con delle scene di nudo ben più eclatanti di quelle della saga di X-Men: nel ruolo di Mystica, infatti, l'attrice è quasi sempre senza vestiti davanti alla cinepresa, anche se le curve del suo corpo vengono nascoste dalla celebre pittura blu che ricopre la mutante.

