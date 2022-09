Jennifer Lawrence su Robert De Niro: 'É scappato dalla cena di prova del mio matrimonio'

In una recente intervista con Vogue Jennifer Lawrence ha parlato d'aborto e di altri temi a lei particolarmente cari e ha anche rivelato un clamoroso episodio che ha riguardato Robert De Niro e la cena di prova del suo matrimonio.

L'attore italoamericano è stato infatti invitato alle nozze dell'attrice Premio Oscar con Cooke Maroney e nonostante non avesse molta voglia di presenziare ad un evento tanto mondano vi si è presentato. Il suo viso deve però aver espresso i suoi pensieri e così Jennifer Lawrence si è resa conto che non era il caso di trattenerlo contro la sua volontà.

"È fantastico sul set. È semplicemente l'uomo più dolce del mondo. Anche se sembra avere uno sguardo che incute timore . L'ho invitato alla mia cena di prova per il mio matrimonio, ovviamente aspettandomi che non venisse. E quando è venuto, gli ho detto: 'Bob, davvero non devi essere qui. Puoi andare a casa.' E lui ha detto: 'Grazie mille' e se n'è andato".

Il rapporto con Robert De Niro è però divenuto negli anni davvero profondo e l'ex star di Hunger Games ha ammesso di essersi spesso rivolta a lui per alcuni consigli in ambito cinematografico. Pochi mesi fa Jennifer Lawrence è diventata mamma e dopo le parole dell'attrice possiamo essere quasi certi che il suo amico Bob non sia stato scelto come padrino del nascituro.