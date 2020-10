Jennifer Lawrence rivela: 'Ecco come Hunger Games ha cambiato il mio corpo'

Hunger Games fu la svolta decisiva nella carriera di Jennifer Lawrence: il ruolo di Katniss Evergreen fu determinante nella scalata dell'allora giovanissima attrice al successo, regalandole notorietà a livello mondiale e rendendola quello che ancora oggi è, ovvero una delle attrici più apprezzate (e pagate) di Hollywood.

Il primo film della nota saga non fu, però, importante solo dal punto di vista professionale: come raccontato dalla stessa Lawrence, infatti, gli allenamenti sostenuti prima e durante le riprese di Hunger Games fecero sì che il suo fisico cambiasse piuttosto drasticamente nel giro di poco tempo.

Le parole dell'attrice sono state molto chiare in tal senso: "Ha cambiato totalmente il mio corpo, la sua struttura. Pazzesco, quando sono tornata per il montaggio del secondo film le mie spalle erano più larghe di 5 cm e il mio braccio destro più lungo di 2 cm rispetto al mio braccio sinistro, in modo permanente" è stato il racconto di Jennifer Lawrence al riguardo.

Gli allenamenti per Hunger Games, ricordiamo, prevedevano corsa, arrampicata, yoga, combattimento, arti marziali e tiro con l'arco: insomma, davvero difficile non vederne gli effetti! Per saperne di più sulla questione, intanto, qui trovate un nostro approfondimento sul controverso rapporto tra Jennifer Lawrence ed Hunger Games.