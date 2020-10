Jennifer Lawrence era repubblicana prima di Trump: 'Se viene rieletto è la fine'

Si avvicinano negli Stati Uniti le elezioni presidenziali e sono tante le celebrità che, più o meno apertamente, esprimono sui social le proprie intenzioni di voto. Nei giorni scorsi abbiamo visto un video di Mel Brooks contro Donald Trump, e anche Jennifer Lawrence ha dichiarato che voterà per Joe Biden e Kamala Harris.

Nel corso del podcast Absolutely not, la trentenne attrice di Il lato positivo ha però ammesso di aver avuto in passato simpatie per il Partito Repubblicano, prima che il suprematismo bianco di Trump le facesse cambiare idea.

"Sono cresciuta repubblicana" ha raccontato Jennifer Lawrence. "La prima volta che ho votato, ho votato per John McCain. Ero un po' repubblicana."

La star di Hunger Games ha poi continuato spiegando che crescere in una famiglia repubblicana le è servito a "vedere i benefici fiscali di alcune delle politiche repubblicane", ma che le questioni sociali non erano in linea con le sue idee, e così col passare degli anni ha "cambiato le mie opinioni politiche in base alle cose che ho imparato."

Jennifer Lawrence, che sarà in Don't look up con Leonardo DiCaprio e un cast stellare, ha quindi concluso dicendo la sua sulle imminenti elezioni. "La mia opinione è piuttosto semplice: se Donald Trump sarà ancora il presidente degli Stati Uniti, sarà la fine del mondo. Non voglio sostenere un presidente che sostiene i suprematisti bianchi."