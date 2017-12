Jennifer Lawrence e il regista Darren Aronofsky avvistati di nuovo insieme dopo la rottura

Chissà se si tratta di un ritorno di fiamma oppure no, per Jennifer Lawrence e Darren Aronofsky . I due, che si erano lasciati da poco, sono stati paparazzati di nuovo insieme

A soli due mesi dalla "separazione", il regista quarantottenne Darren Aronofsky, e il Premio Oscar Jennifer Lawrence, sono stati avvistati nuovamente "vicini". I due hanno lavorato insieme all'ultima fatica uscita in sala per entrambi, Madre!, pellicola piuttosto controversa, per la verità.

In ottobre, dopo circa un anno di relazione, i due avevano posto ufficialmente fine alla storia ma, come spesso accade, una fonte avrebbe rivelato a E! News che:

"Si sono rivisti in modo amichevole, sono ancora amici."

Mercoledì scorso infatti (due giorni fa), la Lawrence e Aronofsky sono stati paparazzati mentre camminavano all'interno di una residenza di New York City, e lei aveva con sé il suo piccolo cane Pippi. Nessuno dei due ha tuttavia rilasciato alcun commento al riguardo.

"Sono amici. Non sono tornati ufficialmente coppia ma passano del tempo insieme, di nuovo. Non hanno mai smesso di parlarsi, anche dopo essersi lasciati. Tengono l'uno all'atra e ora vedranno, semplicemente, cosa succederà," ha continuato la fonte di E!News.

Certo è che, a Hollywood, non vedersi - per delle star che sono entrambe sulla cresta dell'onda - non incontrarsi è piuttosto improbabile già a novembre, dopo solo un mese dalla separazione, i due hanno entrambi partecipato all'annuale Governors Awards.