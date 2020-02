Jennifer Lawrence sarà protagonista in Don't Look Up, prossimo film Netflix

Lo scorso novembre Netflix aveva annunciato un nuovo progetto diretto da Adam McKay Meteor, regista de La Grande Scommessa: la pellicola s'intitolerà Don't Look Up e avrà Jennifer Lawrence nel ruolo di protagonista.

L'attrice premio Oscar, vincitrice nella categoria miglior attrice per Un Gelido Inverno (2011) Il Lato Positivo (2013) e American Hustle (2014), stavolta interpreterà il ruolo di un'astronoma che, con un suo collega, cercherà di mettere in guardia l'intera umanità dal pericolo costituito da un'asteroide in rapido avvicinamento alla Terra.

La produzione di Don't Look Up inizierà ad aprile e McKay, oltre alla sedia di regia, ha avuto anche il ruolo di sceneggiatore: lo script è già pronto e la pellicola sarà prodotta dalla Hyperobject Industries, con la quale il regista lavorò già per La Grande Scommessa.

"Sono entusiasta di girare questo film con Jen Lawrence.", ha detto, McKay. "È quello che la gente del 17esimo secolo avrebbe definito "un talento esplosivo". Il fatto che Netflix pensi a questo film come ad un progetto da distribuire in tutto il mondo mi spinge ad alzare la posta in gioco per me e per il mio team, è una sfida eccitante e motivante."

Il film più recente di McKay, Vice - L'uomo nell'ombra, racconta la vita dell'ex presidente Dick Cheney e gli valse ben otto nomination agli Oscar, vincendo poi quello per miglior trucco e acconciature. Nel 2016, McKay è stato premiato agli Oscar, ai BAFTA ed ai WGA Award per la migliore sceneggiatura non originale per La Grande Scommessa insieme al suo co-sceneggiatore Charles Randolph.