Jennifer Lawrence, i poteri dell'attrice: 'Riesco a percepire la morte delle persone'

Protagonista di No Hard Feelings, Jennifer Lawrence è un'attrice sempre ricca di sorprese. In una recente intervista per il Podcast The Rewatchables ha rivelato di avere delle abilità soprannaturali.

"A volte passo di fianco a delle case e riesco a percepire cosa significa davvero vivere lì", afferma durante la conversazione con Bill Simmons. "Magari hai quel vibe che attrae i fantasmi!", risponde lui. "Lo odio. Non voglio queste vibes", esclama lei.

Di certo questa abilità non è comune ad ogni essere umano. Ma è una sua affermazione detta in tono scherzoso ad aver aumentato la sensazione che possa avere abilità davvero disumane: "Posso percepire la morte delle persone, sicuro", ha dichiarato.

Ad ogni modo, abbiamo pensato di tenervi aggiornati sulla sua carriera attoriale. Recentemente Jennifer Lawrence ha dichiarato che tornerebbe ad interpretare Katniss Everdeen, iconica protagonista della saga di Hunger Games. "Oh mio Dio, totalmente! Se mai Katniss potesse tornare nella mia vita, al 100%. Al mio partner di produzione si è appena stretto il cuore!" ha dichiarato lei in un'intervista Zoom.

Che ne pensate di questa storia? Anche voi, come la Lawrence riuscite a percepire cose del genere? Lasciateci un commento per farcelo sapere. Ma soprattutto: vi piacerebbe rivedere l'attrice nei panni dell'eroina della saga di Hunger Games?