Jennifer Lawrence, che paura in Africa: 'Sono stata perseguitata da un demone'

Jennifer Lawrence ha l'innata capacità di rendere ogni sua intervista un momento iconico e che difficilmente verrà dimenticato negli anni a venire. Come quella volta in cui raccontò di esser stata protagonista di una esperienza paranormale in Africa, mentre faceva visita al suo ragazzo dell'epoca.

Dopo aver raccontato della tensione sessuale tra lei e Darren Aronofsky, l'attrice ha svelato un'altra storia esilarante che riguardava questa volta, lei, il suo ex ragazzo e un demone in Africa. Può sembrare una barzelletta ma, in realtà, il racconto fatto dalla Lawrence diversi anni fa al David Letterman Show sembra incredibilmente dettagliato riguardo ciò che era effettivamente successo durante una sua visita in Namibia in Africa. Secondo lei, sarebbe entrata strettamente a contatto con una entità paranormale durante il suo viaggio.

"Sono stata perseguitata da un demone. Quando stavo visitando il mio ex ragazzo, Nick, in Namibia in Africa, spegnemmo tutte le luci e accendemmo l'allarme antifurto, sai, i rilevatori di movimento. Andammo a letto e inizio a suonare tutto. Siamo scesi al piano di sotto e la lampada era accesa e anche la porta del forno era aperta. Nick ha detto 'Oh bene, immagino sia tutto' ed è tornato a letto e io pensavo 'Oh. Dannazione. NO! NO!'" ha raccontato la Lawrence ai microfoni di Letterman.

In un'altra intervista, la Lawrence ha detto di poter percepire la morte delle persone professando dei poteri di premonizione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!