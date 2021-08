Jennifer Lawrence e Paolo Sorrentino: sarà Apple ad aggiudicarsi i diritti del loro film?

Ricordate il film diretto da Paolo Sorrentino con protagonista Jennifer Lawrence? Sembra proprio che sarà Apple ad accaparrarsene i diritti di produzione.

Una collaborazione anticipata già nel 2019, quando si parlava di un progetto intitolato Mob Girl che avrebbe visto coinvolti Jennifer Lawrence e Paolo Sorrentino, quella tra l'attrice Premio Oscar e il regista del film a sua volta Premio Oscar La Grande Bellezza, che però adesso sembra essersi solidificata.

Si parla infatti di un biopic ancora senza titolo dedicato all'iconica agente hollywoodiana Sue Mengers, leggendaria pioniera in un campo che aveva sempre privilegiato gli uomini, ma che è riuscita nel tempo a guadagnare una clientela più che invidiabile; tra le tante star da lei rappresentate ricordiamo ad esempio Michael Caine, Cher, Joan Collins, Brian De Palma, Barbra Streisand, Gene Hackman e Steve McQueen, solo per citarne alcuni.

Il film, scritto da Rebecca Angelo (Orange Is The New Black), Lauren Schuker Blum (Orange Is The New Black) e John Logan (Skyfall), sarebbe stato finora oggetto del desiderio di diverse piattaforme streaming, tra le quali anche Netflix e Apple.

Tuttavia, gli ultimi report indicherebbero la compagnia di Cupertino come vincitrice dello scontro, anche se i dettagli sarebbero ancora in fase di definizione.

Vi forniremo ulteriori aggiornamenti in merito non appena saranno comunicati.